過勞！尤振仲跨日工作逾17小時

2018年10月31日 04:12 中國時報 王思慧 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

普悠瑪翻車造成18死87傷，受傷司機員尤振仲被查出有過勞紀錄！勞動部昨（30）指出，尤振仲近6個月內超時工作 ，今年10月台鐵大改點，10月11、12日跨日工作時間更長達17小時41分，且有連續14天沒有例休，台鐵已違反勞基法規定，勞動部職安署昨日將此案移請基隆市政府依法裁處，可罰4萬至200萬元。

職安署署長鄒子廉表示，10月21日事故前後，尤振仲無超時工作情況，但在10月5日尤振仲負責內勤工作，一日正常工作時間連同延長工作時間為13小時1分鐘，違反《勞基法》第32條第2項規定，不得超過12小時。

因應台鐵列車班次10月12日大改點，尤振仲11日從上午工作到下午5時多下班，緊接著晚上11時左右，又開始上晚班至早上8時左右，於10月11日跨12日，內勤辦理司機排班等業務。職安署認為這兩個班次是同個工作的延續，跨二曆日延長工作時間連同正常工作時間為17小時41分，同樣違反規定。

鄒子廉表示，尤在5月也曾超時，5月13日至26日中間雖有3日休假，但這3日有2天是補休、1天是特休，沒有休息日及例假，職安署認定違反勞基法。

台鐵局對於勞動部的裁罰結果，除接受裁罰外，將進行專案檢討超時問題。另外將針對「10月5日於核心時間之外刷卡，致工時超時」等疑慮，向地方政府勞檢單位申覆。

(中國時報)