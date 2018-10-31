新聞透視－倉卒配套畫錯重點 難安人心

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中國時報
李宜秦

台鐵普悠瑪與太魯閣昨日正式啟用雙人駕駛營運模式，由學習司機員陪同駕駛，行政院長賴清德還說，可先雇用退休司機員協助支援。然學習司機員未獲得合法上路資格，退休司機員則有體力反應力等體能問題，政府所謂的「安全措施」看來是一點也不安全，台鐵改善安全措施明顯倉促。

台鐵普悠瑪上周發生重大翻車事故，造成多起傷亡，這次事件也使台鐵內部問題連環爆，其中問題最大的就是台鐵長期人力不足、列車使用太頻繁等問題，導致司機員工時過長、機械維修時間不足，讓行車安全成一大隱憂，火聯會祕書長吳長智就直說，每次開車都像在「賭運氣」。

台鐵為了解決司機員分身乏術問題，匆忙加派不具駕駛資格的學習司機員投入雙人駕駛，然當司機員一邊開車、一邊排除故障時，身旁還須跟著一名「新手駕駛」，且學習司機員也無法獨立駕駛，司機員反變成一心要兩用，難怪台鐵產業工會會擔憂這樣的安排將成司機員另一負擔。

政院找回退休司機員回鍋支援，更是自打嘴巴、挑戰安全規範。考量到工作環境嚴苛、排班緊繃，司機員所需具備的專注力、反應力與敏銳度都必須高人一等，因此台鐵規定司機員在60歲就必須退休，但賴揆卻為了彌補表面上的人力缺口，不論司機員的承受力與能力，只會讓列車又陷入另一種安全疑慮。

行政院說下定決心進行改革，提出的改善措施卻如此敷衍，學習司機員上線及退休駕駛回鍋的兩個辦法都是找不完全具備安全駕駛資格的人，凸顯政院對於台鐵問題所提配套措施倉促又沒有畫對重點，也難怪會遭外界批其「外行，做表面工夫」。

(中國時報)

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