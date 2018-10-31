司機員批賴說外行話 笑死人

2018年10月31日 04:12 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

一名退休司機員表示，台鐵工作環境嚴苛、排班制度緊繃，上年紀後根本無法勝任司機一職，且台鐵規定60歲以上者不可擔任司機員，只能負責內勤業務，就是擔心體力與反應力無法負荷，他痛批賴揆先找退休司機員支援是「說外行話，笑死人！」。

「執政黨頭殼壞掉！」一名在台鐵工作37年的退休司機員痛批，退休司機員超過半年沒上車，若要支援也需要見習時間，匆忙上路安全有疑慮，這是緩不濟急的方法，而且前幾年他尚未退休時就曾有此提案，但當時也沒有人願意，更何況現在司機員年金被砍，若恢復工作退休金又出狀況，誰會願意回去？

該司機員指出，台鐵會將司機員退休時間訂為60歲、較一般職位更早5年，正是因為司機員工作環境嚴苛、排班制度緊繃，上了年紀後反應力、敏感度都下降，根本無法負荷司機員工作，直說「賴清德外行人，才會做這樣的決策，講外行話，笑死人！」

台鐵電務段七堵調車廠技術助理黃德輝也說，這根本是治標不治本的方法。火聯會祕書長吳長智認為不如停開離峰時間的車輛，把時間挪來維修列車。

台鐵局表示，近3年司機員55到59歲間自請退休約80人，在司機員未補足前，可考慮回聘退休司機員支援雙人駕駛。但是學習司機員或退休司機員都只是因應短期人力需求，中長期人力需求依據政院核定3年2818人增員計畫進行，司機員預計增385名。

(中國時報)