實施雙駕 不如搭1名檢查員

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中國時報
／台北報導

台鐵普悠瑪與太魯閣昨日正式啟用雙營運駕駛，交通部常務次長祁文中表示，雙人乘務是由正式司機員搭配一名助理，包括228名學習司機員與10名機車助理。不過，工會擔憂當助理駕駛有問題時，恐會成為司機員的另一個負擔；鐵路學會表示，若以司機員搭配一名列車檢查員，能更有效地協助司機排除列車故障的問題。

台鐵產業工會指出，台鐵現有的人力資源無法滿足雙人駕駛，且當列車出問題時並不是有雙駕駛就能解決，另外助理司機並非正式司機員，當其遇到狀況時，可能會造成司機員的另一負擔。

鐵道學會理事陳建竹表示，台鐵列車主要問題仍是機器維修不足，司機員一人在列車上時，無法一邊開車、一邊排除故障，因此應加派一名列車檢查員，而不是找來兩名司機員，此方法並不適當。同時台鐵也須落實列車應有的檢查工作，找出列車故障原因，確認安全無虞才能使用。

一名不具名的司機員表示，EMU500、600型電聯車與自強號的故障率最高，有時甚至會在平交道前拋錨，這幾款車輛使用率高、車齡老，許多零件都難以換件，台鐵卻只針對普悠瑪與太魯閣實施雙駕，很不公平。

台鐵電務段七堵調車廠技術助理黃德輝表示，雙人駕駛只是「挖東牆補西牆」，要求新手硬著頭皮上路，只是暫時解決民眾對安全的疑慮，是治標不治本的方法。

台鐵局司機員養成共須23個月的受訓期，分別要通過5個月的司機員班訓練課程、1個月的學習駕駛助理、1個月審查合格、4個月的駕駛助理、11個月的學習司機員等訓練後，通過審查後取得1種證照，再陸續取得6種車種駕照。

(中國時報)

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