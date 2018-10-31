育兒津貼108年8月發放 38萬人受惠

2018年10月31日 04:12 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部平價教保及育兒津貼政策

教育部昨表示，目前共275家私幼與政府合作，成為準公共幼兒園，相當於36％私幼已加入。明年8月起，2至4歲小朋友未讀公立、非營利或準公共幼兒園者，政府將發放育兒津貼每月2500元，預估38.8萬個小朋友受惠，直接將錢匯到家長帳戶。

275私幼加入準公共幼兒園

教育部昨發表「準公共幼兒園標章」，標章設計理念象徵「公」與「私」合作的雙手，撐起一個寶貝幼兒，營造出公私協力、安心可靠的印象。此標章將陸續寄到各準公共幼兒園懸掛，讓家長可資辨識。

教育部規畫106年至111年增加公立及非營利幼兒園2247班（6萬個就學名額），其中106年及107年公立及非營利幼兒園已增設了656班，可增加1.7萬個就學名額。

教育部次長范巽綠說，公立及非營利幼兒園仍無法滿足家長對平價教保的需求，因此，今年8月1日起推出「準公共幼兒園」機制，邀請私幼參與，就讀這些準公共幼兒園者，家長每月繳費不超過4500元，第3名以上子女再減1000元，低收及中低收入戶家庭子女「免費」。

300家跟進 年底前可簽約

范巽綠表示，準公共幼兒園分2階段推動，107學年於6都以外的15縣市先行辦理，符合資格的764家私幼中，已有275家與政府合作，成為準公共幼兒園，共計可嘉惠3萬名幼兒，年底前會有300家私幼和政府簽約成為準公共幼兒園。

范巽綠指出，目前公共化（含公立及非營利）加上準公共幼兒園供應量，比率最高者為金門縣（高達9成），嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣達7成，至於苗栗縣、新竹市及新竹縣則僅2、3成。小朋友讀公幼每月至多繳2500元、非營利幼兒園3500元、準公共幼兒園4500元，家長負擔已大大減輕。

公幼加準公共 金門冠全國

現在還有6成多私幼未加入準公共幼兒園行列，家長每月負擔可能上萬元。

教育部國教署代理署長許麗娟表示，明年8月起推動育兒津貼政策，2至4歲小朋友若讀私幼、父母自己帶或請保母帶，政府每月給予2500元，但有排富條款，所得稅繳稅率20％以上不能領，約有7％家庭被排除。

明年推動公共、準公共及育兒津貼政策，預計需要206億元經費。

(中國時報)