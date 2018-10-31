120萬劑校園流感疫苗 明開打

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳志祥 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

流感疫苗接連「出包」、流感併發重症也快速增加，上周國內新增7名流感併發重症病例，明天開始全國同步大規模展開校園流感疫苗接種，施打量逾120萬劑，民眾卻要陷入「要不要施打」的掙扎，疾管署副署長莊人祥特別強調將讓自己的女兒打疫苗，信心喊話！

國民黨立法院黨團昨召開記者會，要求政府儘速調查、說明問題出在哪，更批衛福部管理鬆散、螺絲掉滿地，要全面檢討疫苗採購相關流程，並督促廠商做好品管。莊人祥則表示，出現異常的同批號疫苗已無在市面上流通，民眾可安心施打。

疾管署表示，上周（10月21日至10月27日）類流感門急診就診5萬1987人次，近4周累計19起流感群聚、校園占有10起。目前流感疫情持平，重症病例不斷冒出，上周新增7例，今年10月1日以來累計42例，感染型別以H3N2的24例（57％）最多。

上周新增7例重症為5女2男，年齡在16至87歲間，疾管署防疫醫師林詠青指出，其中有5例是65歲以上，他們都在10月上旬發病而且沒有接種疫苗，他建議，長者與小孩都要趕快施打疫苗，及早獲得保護力。

疾管署副署長莊人祥表示，高中以下學生約有120萬劑施打量，為了確保學生免於流感病毒威脅，家長應要子女在校園集中接種公費流感疫苗，因為學生容易在同儕間傳播，導致因病缺勤或停課。

不過，近來流感疫苗連續「出包」，動搖民眾接種信心，莊人祥說，家長已有「打與不打」的掙扎，他的高中同學也來問這個問題，他以自己的女兒也是高中生要準備接種回答，他要國人相信疫苗品質安全。

疾管署研判日前2支有瑕疵的疫苗應是單一事件，現有17件疫苗不良反應通報，並沒有出問題疫苗的同批貨號，莊人祥表示，如果疫苗有問題早被抽驗查出，而且有疑慮疫苗已收存、打過同批號疫苗這2天也沒有反應不良的通報。

(中國時報)