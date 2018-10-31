怡富貸無預警關站 驚嚇投資人

2018年10月31日 04:12 中國時報 黃有容 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

大陸P2P平台3次倒閉潮概況

大陸P2P借貸平台倒閉潮延燒到台灣?台灣P2P借貸平台業者「怡富貸」網站無預警關閉，投資人「找不到人」，引發一陣驚慌，以為倒閉。對此，金管會銀行局急澄清P2P借貸平台非金管會業務，目前屬於經濟部業務；而經濟部則是一頭霧水，財金兩部會互踢皮球，凸顯P2P借貸平台三不管窘境。

網友憂心倒閉潮延燒

P2P借貸平台在大陸掀起倒閉潮，有網友在台灣最大的生活網站與論壇Mobile01網站爆料表示，這個月發現台灣P2P業者怡富貸網站關閉，也沒有聯絡電話，人去樓空，「感覺倒閉了」，有網友憂心，是不是大陸P2P倒閉潮已延燒到台灣?

金管會主委顧立雄昨（30日）下午出席「綠色金融創新策略與應用」論壇，會前受訪時指出，金管會本來就沒有直接監管P2P業者，而是由銀行端協助。

遭爆料的怡富貸，資料顯示，為了響應政府支持金融科技（Fintech）產業，該公司從原本提供分期付款、資產管理15年經驗的怡富金融集團，轉型為「怡富貸」網貸平台（www.if-loan.com.tw）。

網貸平台管理現盲點

金管會銀行局表示，得知「疑似倒閉」訊息後，局內有和怡富貸聯絡上，據了解，「人去樓空」和電話聯絡不到，都是因為「公司搬家」，而網站突然關閉，則是因為搬家時「系統沒有跟上」。

但金管會也不忘強調，他們只是轉知業者說法，P2P借貸平台非金管會業務，目前屬於經濟部業務。

對金管會推稱是經濟部主管P2P網路借貸平台管理，經濟部商業司官員一頭霧水，直說這涉及金融的借貸放款，怎麼會跟經濟部有關？

商業司人員表示，P2P借貸目前還不是許可業務，確實沒有具體主管機關。但如果網路平台有違法吸金、放貸，金管會仍可透過《銀行法》等法律去約束業者，不能說完全無法可管。

怡富貸搬家前沒預告

商業司指出，該司管理公司登記、企業併購、商業會計與電子遊戲機等，每樣都有法令依據去做，目前絕對沒有任何政策或法律要商業司去負責P2P這塊。更何況涉及FinTech新業別型態，也只有金管會才有能力負責。

資訊專家指出，怡富貸網站建在自有主機上，可能因搬家、主機斷電而關站，但是怡富貸搬家之前完全沒有預告，難免造成投資人、借款人恐慌。

(中國時報)