民間融資業者變身 偽P2P滿天飛

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中國時報
洪凱音、黃琮淵／台北報導

大陸P2P倒閉潮會否燒向台灣？瑞保網路科技執行長楊瑞芬表示，正規P2P只做仲介、不碰錢的，但坊間有太多融資公司披著P2P的外皮，這些「偽P2P」若因倒閉頻傳，可能影響社會大眾對P2P的觀感，劣幣驅逐良幣。

央行認為，台灣P2P借貸市場小，雖不致構成重大風險，但可參酌國外經驗適度監管，除鼓勵與銀行合作、加強消費者保護外，可建立借貸平臺之資料申報管理機制，避免未納入適度監管可能淪為影子銀行，滋生風險。

國內目前有10家P2P業者，第一家是於2014年7月成立之「新聯在線」，今年更名為旭新科技。近年P2P快速崛起，與金融海嘯之後，貨幣寬鬆及低利率環境有關，去年全球P2P貸放達870億美元，以大陸發展最快速。

楊瑞芬表示，透過P2P業者在信用判斷上的專長，可媒合借貸雙方，達到普惠金融目的，也因做的是仲介，要判斷是否合規，「看有沒有碰錢就知道了」，許多偽P2P業者其實就是民間融資公司，具出資及仲介兩者身份，球員兼裁判，難保不出事。

楊瑞芬表示，因為民眾對P2P不是太熟悉，易遭偽P2P業者矇騙，對於目前監管仍模糊，她建議比照先進國家作法，還是要有主管機關，至少讓主管機關認證「誰是真的P2P」，民眾在選擇P2P業者也可依循，避免上當。

銘傳大學企管系副教授汪志男分析，台灣P2P網路平台經營偏向「仲介」角色，雖然靈活，卻比不上銀行擔保制度，平台是否真正運作，民眾心中也劃上很大問號，若倒閉潮又被汙名化，P2P恐怕很難在台灣生存。

Lmarket債權商城執行長郭錦駩認為，大陸已淘汰一波P2P公司，業務量回穩，控管風險及經營經驗，有助台灣學習參考。

(中國時報)

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