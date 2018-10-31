專利申請 台積電衛冕 鴻海退步

2018第三季本國與外國企業專利申請前5名

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中國時報
／台北報導

經濟部智慧局公布「2018第三季智慧財產權趨勢」，發明專利由台積電以303件連續稱霸本國法人冠軍，而鴻海精密則由去年第2名，第三季跌到第7名，較去年同期衰退55％。外國法人是美國晶片大廠高通件數最多，較去年同期大幅成長73％。值得注意的是，發明專利申請，近幾年大陸表現亮眼，本季勁揚49％，排名第三。

統計第三季三種專利（發明、新型、設計）申請總量為1萬8328件，較上年同期略減2％。主要是新型專利衰退11％，最重要的發明專利則是連七季成長，但本季也只年漲1％。

第三季本土專利申請榜首依舊是台積電，共有303件，較去年同期增35％，友達與聯發科排在二、三名，不過聯發科件數減少14％。郭台銘的鴻海上季已掉到第5名，本季第7，只有51件，年減55％。

外國企業仍以高通最多，第三季234件，成長74％。去年外國申請王阿里巴巴本季持續坐穩亞軍地位，件數132件略減13％，主要是去年申請件數過多關係，第三名則是東芝記憶體的115件。

智慧局局長洪淑敏表示，高通持續成長主要是跟5G布局有關，加上高通裁罰案後來允諾加重台灣投資7億，也是在5G部分。「而一般要投資，專利會先行，智慧財產要保障。」

至於鴻海，洪淑敏解釋，早期它們鼓勵員工研發，會幫忙申請，以量取勝，現在它們一直覺得要不要「專利貨幣化」，獲得實質受益，這是公司政策改變，轉為重質不重量。

至於外國向我申請發明專利，仍以日本最多，大陸723件排第三，勁揚49％，比先進國成長更多。洪淑敏說，觀察近期的美中貿易戰，可以看出IP專利有多麼重要，現在中國受刺激，會加緊研發腳步，提升自我研發能力，專利一定會增加。

(中國時報)

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