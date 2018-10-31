台積電、和碩、寶成、矽品 創新超越對手

2018年10月31日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

資誠聯合會計師事務所昨公布《2018全球創新一千大企業調查》，千大企業的研發費用達7,820億美元，創下歷史新高，年增11.4％。資誠指出，這次研究特別選出「高度創新」企業，全球有88家台灣入選，台灣企業則有4家，分別是台積電、和碩聯合科技、寶成工業、矽品精密工業。

這項調查也顯示，全球一千大企業所在地區的研發支出都有增加，其中最顯著的是大陸成長34％和歐洲成長14％。另依產業別來看，研發經費年增率最高的是消費性產業、約26.3％，5年來首次超越軟體與網路產業的20.6％。

另在千大創新企業調查中，台灣今年則有30家企業入榜，較去年減少1家；總研發經費達4,443億台幣，則較去年增加456億台幣；至於台灣投入研發經費最多的十大企業，依序為鴻海、台積電、聯發科、台達電、華碩電腦、緯創資通、聯華電子、和碩聯合科技、群創光電及廣達電腦。

資誠創新整合公司董事長劉鏡清觀察指出，台灣目前研發的主流能力在於技術及產品硬體設計的創新，但不論是工業4.0、零售轉型或金融科技的發展，都顯示世界正走向數位科技所帶來的商業模式、軟體及服務的創新潮流，軟體及數位商業能力正在取代過去硬體為主的能力，這與台灣過去引以為傲的成就不同，整合性研發也成為台灣企業當前的創新障礙。

(中國時報)