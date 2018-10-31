王道銀相挺 名家金融卡藝起來

2018年10月31日 04:12 中國時報 黃琮淵／台北報導

為了支持藝文發展與藝術創作，讓藝術富足更多人的生活，王道銀行（O-Bank）27日獨家贊助日本知名新銳藝術家小松美羽於2018台北國際藝術博覽會現場創作，王道銀行董事長駱錦明更親自到場支持，同時宣布推出限量小松美羽名家系列簽帳金融卡，讓用戶能搶先收藏藝術名家作品，展現獨特藝術品味。

2018台北國際藝術博覽會（Art Taipei）於10月26日至29日在台北世界貿易中心一館進行展出，以「無形的美術館」為主題，匯聚了國內外的藝術家與創作於一堂，為台北帶來一席頂級的藝術饗宴。

王道銀行一直以來即長期透過王道銀行教育基金會支持藝文發展，今年亦共襄盛舉，贊助台北藝術博覽會的活動，並獨家贊助日本新銳藝術家小松美羽在現場進行創作，吸引眾多藝術愛好者前往一睹風采。

小松美羽是近年來相當受到關注的藝術新星，善於彩繪守護神獸，其作品更曾被納入大英博物館的館藏作品，27日現場身著一襲白衫、以雙手即興創作演出，呈現最真實的藝術創作過程。

王道銀行總行前設有複刻自日本九州太宰府天滿宮的麒麟銅像，小松美羽先前曾觀此麒麟銅像並獲得靈感，為王道銀行特別繪製麒麟畫作，王道銀行為了與更多消費者共享藝術的美好與麒麟的祝福，限量推出小松美羽名家系列簽帳金融卡，用橙色的溫暖色彩繪出麒麟家族所表彰的王道精神與世代綿延的意涵，上更印有小松美羽簽名，限量總數一千張。

王道銀行董事長駱錦明表示：「王道銀行長期關懷藝文教育與支持藝術創作，今年很榮幸有機會參與支持台北國際藝術博覽會，並獨家贊助日本畫家小松美羽現場創作。結合小松美羽麒麟畫作而限量推出的簽帳金融卡，亦代表王道銀行推廣藝術的用心，希望讓用戶也能有機會珍藏藝術創作。」

(中國時報)