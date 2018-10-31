法交換生 篆刻漢字之美

2018年10月31日 04:12 中國時報 林欣儀／台中報導

台積電文教基金會主辦的「台積電青年書法暨篆刻大賞」邁入第11屆，30日由藝術家古員齊擔任「我的刀在發光」篆刻工作坊講師，教授台中二中學生與來自法國馬讓迪高中的交換生如何在印石上刻出文字，並集結各個文字成為趣味小語，藉以感受漢字文化的豐富意涵。

印石文字 拼趣味小語

拿起不同色澤的印石，台、法學生不約而同的描繪出各個文字，接著運用篆刻刀在印石上一筆、一筆慢慢刻畫，生平第一次嘗試拿篆刻刀的法國學生一度手忙腳亂；所幸講師在旁不斷示範、講解，讓學生愈刻愈感興趣。

曾學習7年中文課程的馬讓迪高中學生IRIS說，在法國從未見過刻印章，藉由這樣的課程讓她感受台灣傳統文化，感覺很特別；此外，在篆刻過程中，因字體必須以左右顛倒的方式篆刻，難度有點高。

傳統文化 推展至國際

台中二中校長許耀文表示，馬讓迪高中學生每2年到二中進行一次交換學生的教育交流，以往都讓他們寫書法，這次適逢台積電到學校舉辦篆刻工作坊，特別安排台、法學生一起參與；讓他們從篆刻中深刻感受中華文字之美、留下深刻印象，也將傳統文化推展至國際。

台積電文教基金會深入校園推動藝術、文化與教育，舉辦篆刻工作坊，引領學子接觸華人特有的藝術形式。台積電文教基金會管理師劉彥辰指出，因教育制度變更，使得書法、篆刻近幾年在校園教學中較不受重視，盼透過篆刻大賞的舉辦，希望讓更多人感受台灣文字與文化之美。

經過一下午的篆刻，學生們以刻好的印石逐字拼出「台中愛起來」、「我在台中天氣晴」等句子，展現篆刻新玩法。劉彥辰表示，「台積電青年書法暨篆刻大賞」11年來吸引許多好手參賽；去年新增「臨帖組」還放寬參賽資格，盼吸引更多人投入學習。

(中國時報)