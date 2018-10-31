如談不攏 春節再開打關稅戰

2018年10月31日 04:12 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

「習川會」將於11月底登場，據美媒30日報導，屆時若未能針對陸美貿易爭端取得突破，美方計畫於12月初宣布就剩餘2570億美元（川普稱達2670億美元）大陸輸美商品加徵關稅。而依照慣例，華府宣布徵稅後會有60天公眾諮詢期，換言之，第3波關稅戰將於2月初，即春節前後開打。

陸：好好談 威脅沒用

大陸外交部發言人陸慷說，如果美方有誠意想通過談判解決經貿摩擦問題，那麼不妨本著平等、嚴肅、認真的態度，和陸方好好談，而不是發出這樣那樣的聲音，這對陸方是沒有用的，不會產生任何威脅。

廿國集團（G20）峰會預定11月底在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場，美國總統川普與大陸國家主席習近平將舉行會談，這是美陸開始互徵關稅以來雙方領導人首次會晤，預料貿易戰是重點議題。

川普29日接受福斯新聞頻道節目專訪時表示，「我想我們將會與中國達成很棒的協議，必須是很棒才可以，因為他們已經榨乾我們的國家。」他說，希望現在就能達成協議，可是陸方還沒準備好。他警告說，「如果不能達成協議，我還會對2670億美元的產品徵稅。」

川普稱會和陸達協議

美媒引據消息人士稱，美方官員正就相關情況做妥準備，但強調目前尚未最終定案。白宮考慮的另一選項是把貿易議題從習川會議程中剔除，但完全不談也不可能。對此，白宮發言人桑德斯僅表示：「我想無論你怎麼看待，世界上最有權力的兩位領袖會面總是具影響力的，待他們坐下來談以後再看看吧。」

路透則引述一名熟悉川普政府關稅商議的人士指，可能很快就新一輪徵稅有所行動，形容「車輪正在往那個方向轉動」。如果第三波關稅戰開打，時間點正好撞上農曆新年，覆蓋面和影響對一般民眾也最直接。

經常性消費品受衝擊

美國前兩波關稅戰針對的是大陸資本財和半製成品，但最後一波將會直接衝擊大眾經常使用的消費品，包括手機、電腦、服裝和鞋履，例如蘋果iPhone和耐吉鞋子。

分析師指出，對2570億美元進口商品課徵10％的關稅，產生的影響可能是第一輪500億美元進口商品的10倍，且是第二輪對2000億美元進口商品課徵關稅的2倍。

川普曾表示期待陸美貿易問題，「最終由我與習近平主席來解決」。面對華府的強勢壓力下，北京方面是否能促使美方做出妥協，或透過自我讓步從而解決兩國貿易糾紛，猶未可知。

(中國時報)