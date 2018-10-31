美再祭禁售令點名福建晉華

美國商務部宣布，對福建晉華積體電路有限公司實施禁售令，這也是繼中興通訊之後，第2家被美國列出口管制清單的公司。圖為晉華工程人員檢查設備。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
福建晉華小檔案

陸美貿易戰再爆新戰火！美國商務部29日宣布，對福建晉華積體電路有限公司實施禁售令，這也是繼大陸中興通訊之後，第二家被美國列入出口管制清單的公司。在兩岸科技業合作日益密切之際，分析人士擔憂，美國頻頻拿大陸科技業開刀，再加上不斷揮舞高關稅壁壘，對於積體電路占每年出口額3成的台灣供應鏈而言，連帶遭受衝擊的壓力與日俱增。

根據美國商務部，由於福建晉華「涉及違反美國國家安全利益的行為，給美國帶來了嚴重風險」，因此美方將禁止美企業對該公司出售技術或產品，大陸的DRAM研發重鎮除了福建晉華之外，還有合肥長鑫，外界擔心後者可能將成為美國祭出「禁售令」的下一個目標。

福建晉華此次被禁，背後原因與美國DRAM大廠美光脫不了關係。分析人士指出，美光與福建晉華從去年開始就大打DRAM專利戰，2018年7月更導致美光的存儲產品在陸被禁運；更深一層的糾結，則是福建晉華的DRAM計畫負責人正是前美光高層陳正坤，這點讓美光十分忌憚，一直把福建晉華的研發團隊視為眼中釘。

更關鍵的是，福建晉華是大陸「十三五」積體電路重大產能布局規畫中的企業，同樣屬於「中國製造2025」計畫，此次福建晉華被美方鎖定，更凸顯了美國總統川普打壓「中國製造2025」的動作。

巧的是，福建晉華DRAM技術剛開發完成，下半年已有200台的半導體設備到位，計畫在年底進行小量投片試產，預計2019年初可以幾千片的規模進入投產，即將要摘下大陸第一家量產DRAM存儲技術陣營的桂冠。美國這一紙禁令不但將成為晉華的惡夢，更可能就此掐斷大陸發展DRAM的技術火苗。

與福建晉華有技術合作的台灣聯電，由於僅提供技術研發支援，並不參與實際生產，因此外界評估目前聯電所受影響尚不明顯。聯電昨天則表示，雙方合作計畫並不受影響，將持續依合約開發技術。

儘管如此，業內仍擔憂，貿易戰範圍逐漸向科技業擴散，據WTO調查，台灣製造業在全球供應鏈的參與程度高達67.6%，尤其與大陸科技業的合作日深，一旦美國鎖定陸科技產業窮追猛打，台灣科技廠很難置身事外。

(中國時報)

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