關鍵時刻 鄧樸方重提韜光養晦

鄧小平的長子鄧樸方。（新華社）

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中國時報
李文輝╱台北報導

今年是大陸改革開放40周年，親中的香港英文《南華早報》30日報導已故改革開放總計師鄧小平的長子鄧樸方日前發表提醒中共領導人「保持頭腦清醒、知道自己位置、迎接合作雙嬴的國際環境」。

一般認為，在陸美貿易戰面臨關鍵時刻回顧鄧小平「韜光養晦」政策，與當年評估要經過幾代人，才能鞏固和發展中國特色社會主義等談話，是對北京日具野心外交政策和軍事自信的另類反思。

銘傳大學教授楊開煌昨日受訪強調，鄧樸方早已不在決策圈，反映的只是黨內一些人的意見。他認為，大陸不是「太過自信」，而是「太沒有自信」，大陸既強調永不稱霸，也沒說不「合作雙嬴」，但就算不說「中國製造2025」、「厲害了，我的國」 ，由於「中國道路」的成功，是美國不讓大陸韜光養晦，日本、德國都是前車之鑑。

楊開煌表示，大陸只是「懷璧其罪」，美國不想讓大陸過好日子的，不只川普，柯林頓、歐巴馬都有類似言論。所以習近平提出「四個自信」，就是要建立人民對政府的信心，陸美貿易戰，明年是關鍵，他認為美國終將嘗到苦果。

《南華早報》稱，鄧樸方說：「當前中國最重要的工作是正確地陳述自己的問題。」同時先向父親致敬，回顧鄧小平於1992年評估局勢，強調要經過數代人，才能鞏固和發展中國社會主義。

鄧樸方表示，大陸改革開放是不能回頭的，未來100年都應該繼續改革開放，不能走回頭路。他還抨擊文革令信任和道德消失。報導引述美國芝加哥大學政治學教授楊大利說，許多人認為，鄧樸方發言是暗批當前對美政策，反映出黨內不同的聲音。

無獨有偶，昨天《人民日報》也以〈以改革開放的眼光看待改革開放〉為題，發表中共總書記習近平日前視察廣東重申改革開放評論，但通篇未提鄧小平，引起揣測。楊開煌解讀，這不一定有直接關連，只是巧合。

(中國時報)

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