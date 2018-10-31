劉結一重批民進黨 讚惠台有感

2018年10月31日 04:12 中國時報 呂佳蓉／北京報導

大陸國台辦主任劉結一30日晚間會見來訪的前陸委會副主委、現兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀一行人。劉結一重批民進黨政府阻撓干擾兩岸交流合作，製造兩岸同胞敵意和隔閡，勾連外部勢力破壞兩岸關係，他強調，這些圖謀不會得逞。

劉結一指出，當前兩岸關係嚴峻複雜，根本的原因就是民進黨既不承認體現一個中國原則的「九二共識」，大肆推行去中國化、漸進台獨等阻撓干擾兩岸交流合作，在兩岸同胞之間製造敵意和隔閡，勾連外部勢力破壞兩岸關係，這些行徑損害兩岸同胞的共同利益，也使2300萬台灣同胞深受其害，並說民進黨的圖謀不會得逞。

綠營阻撓交流 不會得逞

劉結一表示，國家統一民族復興是人心所向大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不住。相信兩岸同胞會共擔民族大義，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共願中華民族偉大復興的中國夢。

他也提到，今年發布的31條惠台措施，許多台胞台企都跟他說，有感受到措施提供的新機遇；此外他提及9月初發放的居住證，大陸國務院還決定取消對港澳台就業證方面的要求，這些措施都反映兩岸一家親。

祝兩岸合拍電視劇高收視

劉結一表示，相信兩岸合拍的電視劇《早安機場先生》與《雲水謠》可以取得高收視率，並說此次論壇提出的「共同倡議」反應兩岸民眾的心聲，開啟兩岸經濟、文化交流合作的廣闊前景。

張顯耀則表示，過去兩岸有「九二共識」的互信基礎，並簽了23項協議，雖然現在沒有了基礎，但是兩岸關係不能斷、不能停。張顯耀也說，他要表達台灣基層的心聲，而台灣現在民眾的心聲是經濟決定民生，民生決定未來，經濟是首要。

張提台灣心聲 首重經濟

張顯耀則提及，這幾年來台灣貿易順差幾乎來自大陸市場，若能更進一步讓兩岸經濟的合作互利融合，對兩岸關係是很重大發展。他以惠台31項政策為例指出，在中美貿易摩擦下，很多台商都很關心會不會有進一步的對台政策出釋出。

由台灣兩岸民間圓桌論壇協會和大陸的中華全國台灣同胞聯誼會共同舉辦的第一屆兩岸民間圓桌論壇30日正式落幕。此次張顯耀率團的一行人包含前民進黨籍高雄縣長楊秋興、前經濟部長尹啟銘、前行政院祕書長薛香川等人。

(中國時報)