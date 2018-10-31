美續自由航行 台灣海峽、南海

2018年10月31日 04:12 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸和美國關係緊張，兩國軍艦上月在南海險些相撞，美軍最近3個月還兩度派遣軍艦通過台灣海峽。正在菲律賓訪問的美國海軍作戰部長理查森表示，美國將繼續在台灣海峽或南海等國際海域執行「自由航行」任務，台灣可以信賴美國。

理查森30日在另個場合還指出，美國和中國「在公海遭遇的機會將會越來越多」，應多加關注中國與俄國海軍日益增進的關係。理查森此行除了確認美國與菲律賓的盟友關係外，還提及台海局勢。他29日在菲律賓三軍總部召開記者會時，中央社提問對台灣海峽現今形勢的評估，以及美軍未來將如何協助維持台海和平穩定。

理查森回答說：「和全球許多地方及南海一樣，台灣海峽有部分是國際海域，所有人都可以通行，是自由航行基礎下全球共通的一部分，因此美國海軍會持續在這些國際海域，宣揚自由航行理念。」

理查森重申，美軍會繼續在國際法允許的範圍內，在國際海域運作、航行及飛越，包括台灣海峽在內。他說，猜測台灣海峽情勢變化及美軍未來運作形式並不健康，但台灣可以信賴美國，「我們會持續地、一貫地在國際海域宣揚航行自由的理念」。

大陸人民解放軍軍艦曾在台灣海峽尾隨美國軍艦，9月在南海還險些與美國軍艦相撞，雙方距離僅41公尺。對此理查森回應，美國仍將繼續執行自由航行任務，表示會與人民解放軍溝通「海上意外遭遇準則」（CUES），以免誤判。

同樣在菲律賓訪問的大陸外長王毅於另一場記者會表示，一些非區域國家在有爭議的水域挑事，炫耀武力。王毅指出，中國和東南亞國家應當警惕任何外國干預。

另外，美國飛彈防禦局和美軍印太司令部宣布，美軍26日在夏威夷成功進行了第二批次A款標準-3型飛彈(SM-3 Block IIA)的攔截試驗。新聞稿指出，一枚目標飛彈從夏威夷州考艾島上的太平洋飛彈試驗基地升空後，被「芬恩號」飛彈驅逐艦發現、鎖定目標，並發射一枚艦載標3二批次A款飛彈，將目標飛彈成功攔截擊毀。

與改進的神盾反導系統配合使用，這款飛彈能大幅擴增防禦的範圍，並顯著提高攔截敵方飛彈的機率，並因此被認為是因應來自大陸日益強大的中程彈道飛彈威脅的一項突破。

(中國時報)