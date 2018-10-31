川普爭議多 眾議院控制權恐失守

2018年10月31日 04:12 中國時報 王嘉源／綜合報導

美國期中選舉11月6日將登場，由於川普總統的作風爭議不斷，導致支持民主黨的選民投票意願飆高，共和黨陣營預期這次要守住聯邦眾議院控制權難度大。現在正式投票還沒開始，但在白宮、國會山莊及共和黨全國委員會（共和黨最高政治組織）內部，卻已經傳出互相指責的聲音。

在共和黨現任或前任幹部、策士及顧問之間，最不滿的便是，這次眾院改選共和黨有41席現任議員不尋求連任（退休或競選其他公職），為史上之最。他們的選區因此成為「開放席次」選舉，而當中就有20多席可能被民主黨搶走。這次民主黨只要淨增23席，就可以從共和黨手上奪得眾院控制權。

一些共和黨策士把箭靶指向共和黨全國委員會及眾議院議長萊恩，指他們未能竭力勸阻現任資深眾議員退休。萊恩本人也早在4月即宣布要退休。

不過喬治城大學研究員哈金斯（Mark Harkins）指出，共和黨領導層手中其實沒什麼籌碼，可以說服那些資深眾議員留下。例如，過去有所謂指定用途補助款可撥給黨籍眾議員，讓他們花在選區的地方工程上，這算是財政上的甜頭，但這種補助款已在2011年取消。

另外便是承諾讓資深眾議員當委員會主席，然而與民主黨不一樣，共和黨對委員會主席的任期有設限，因此主席的寶座對資深眾議員的誘因亦不高。

共和黨內互相指責的另一主因就出在川普總統身上。因為川普不像過去的共和黨籍總統，例如老布希或雷根，支持度既有低也有高的時候。從上任到現在，川普的作風一直引起選民兩極反應。

川普當政以來，那些住在城郊的高教育程度白種女性，就不斷棄共和黨陣營而去，讓許多一向投共和黨的選區出現了轉變。據《庫克政治報告》評估，這次眾院改選共和黨有多達72屬於「危險」，相對地民主黨只有4席。

另外，這次民主黨陣營在募款上也優於共和黨，更能夠在一些「開放席次」的選區上打選戰。據統計，截至10月17日，民主黨全國委員會募到的競選資金，比共和黨陣營多了7600萬美元以上。

不過對於川普總統的角色，也有共和黨人士認為，在競爭激烈的選區，若最後一刻川普更加把勁進行輔選，對共和黨籍候選人可能會有臨門一腳的作用。儘管川普的言行作風經常引發爭議，但整體而言，選民還是肯定川普迄今的政績。

(中國時報)