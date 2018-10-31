催票凸槌 兩黨豬隊友幫倒忙

約7500名來自宏都拉斯、薩爾瓦多等中美洲國家的難民搭乘簡陋的「大篷車」，意圖闖入美國邊境，美國已派出5200名軍人嚴陣以待。（路透）

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中國時報
／綜合報導

今年11月台灣的九合一選舉中，出現了專幫倒忙的助攻「大將」，如台北市議員王世堅、立委邱議瑩等。美國期中選舉也不乏「豬隊友」，寄送郵包炸彈給競爭對手的川普狂粉、反猶太槍手反向催票，而不斷逼近美國邊界的中美洲難民「大篷車」顯然對共和黨有利。

美國政壇向有「十月驚奇」（October Surprise）之說，指的是11月初選舉前夕，常會出現可能左右選情的意外事件。今年10月似乎特別血腥，上周稍早，在肯塔基州，1名槍手在超市內射殺2名非裔美國人。接下來，全國各地陸續出現14個炸彈包裹，炸彈客被發現是川普鐵粉，座車車窗貼滿支持川普的標語、照片，還有仇恨民主黨的海報，其中1幅海報上，前民主黨總統候選人希拉蕊臉上還被畫上血紅色的槍靶圖案。這些事件都有效的鞏固了民主黨的向心力，讓選情陷入膠著到共和黨候選人暗暗叫苦。

本月27日適逢猶太教安息日，賓州匹茲堡市的「生命之樹」教堂正舉行新生兒命名儀式，結果被無情地打斷。1名曾在網上發表大量反猶言論的槍手一邊高呼「猶太人去死」、一邊向人群掃射，奪去了11條人命。其中1名高齡97歲的老人，從猶太大屠殺中倖存，卻不幸在今日的美國遇害。

上述3起攻擊事件雖然發生在不同地區、針對不同種族、宗教、政治派別，但都屬仇恨犯罪（hate crime）。雖然事發後，川普大力撇清關係，指社會充斥仇恨，是因「假新聞媒體」不斷煽風點火，後來又稱「可怕的事情」正在發生、「反猶太主義的禍害不容忽視、不能容忍、不允許繼續」，還與炸彈客切割，「聽說嫌犯是我和共和黨的支持者…但我沒看出來」。不過，他向來高舉種族主義大旗的訴求，顯已帶來反效果，許多人指控他煽動右派極端主義，對國家安全帶來更大的威脅。

上周，由宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多等國約7500名難民組成的「大篷車隊」進入墨西哥，即將挺進美國。為防堵難民潮，五角大廈宣布派遣5200名士兵前往南部邊境，川普則在推特上語帶威脅地說，這是對美國的「侵略」，移民必須回家，否則「軍隊正等著你們」。難民潮此時出現，也正好讓共和黨可以炒作相關議題，激起民眾排外、懼外心理，對向來對移民抱持寬容態度的民主黨絕非好消息。

(中國時報)

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