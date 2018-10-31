連替徐站台 共展藍營大團結

2018年10月31日 04:12 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨中央委員連勝文30日上午陪同花蓮縣長候選人徐榛蔚、吉安鄉長候選人游淑貞等人拜票，展現藍營大團結的勢氣，徐榛蔚也提出青年政見，期盼成立青創園區，提供年輕人根留花蓮的利基。

車隊掃街 民眾紛打氣

選舉倒數計時，身兼財團法人青年發展基金會董事長連勝文前往花蓮輔選徐榛蔚、游淑貞、沈君茹等黨籍候選人，近2小時車隊掃街，行經花蓮市、吉安鄉大街小巷，不少民眾豎起大拇指，為1號徐榛蔚高喊「一定當選！」打氣。

連勝文直言，民進黨抹黑造謠的選舉手段，選民早已司空見慣，他相信多年來前縣長傅崐萁、立委徐榛蔚的苦心經營，花蓮的建設與進步，有目共睹。尤其，徐榛蔚於立院問政期間，監督中央施政，為地方喉舌，更是傑出的時代新女性，是花蓮縣政值得託付的人。

為創業者 提供好環境

徐榛蔚闡述成立青創園區，為年輕人打造根留花蓮的理念，表示應多培育青創人才，為創業者解決行政、稅務、資金、法律等事宜，提供優質的創業環境，讓人才走進來，產品銷出去。另外，她也說，心中有正信正念，中華民國就能大步向前，籲請有智慧的花蓮選民，大家團結一心，攜手為花蓮努力。

連勝文昨午在游淑貞總部用餐後，緊接著陪同游淑貞拜訪吉安鄉農會，及客籍大老徐松海、范振城與徐德文。游淑貞強調，她將發展與傳承客家文化列為重要政見，未來若當選，定積極打造族群融合、幸福和樂的吉安鄉。

(中國時報)