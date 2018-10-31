朱立倫蓋66校 酸蘇才建24所

新北市長朱立倫30日上午出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程」啟用典禮，朱立倫致詞時反酸蘇貞昌任內任內興建24所學校的說法。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前提到，任內興建24所學校，如今所蓋學校卻沒他任內多；新北市長朱立倫30日提出數據反酸，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」藍綠隔空駁火，選舉硝煙味十足。

細數重大建設 5都總和

朱立倫30日上午由中和區長柯慶忠、市議員陳錦錠、邱烽堯、中和區里長聯誼會長謝森儒等陪同出席「錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程」啟用典禮。

中和區公所表示，錦和綜合運動場的跑道因排水不良隆起，隨處可見補丁痕跡，因此斥資1570萬元全面翻新田徑場跑道，及場內快速排水系統，原有的暗紅色PU跑道煥然一新，成為鮮明海藍色的國際規格跑道。

朱立倫致詞時表示，不管大小建設，只要能讓市民生活進步，每一項建設都至關重要，PU跑道雖然工程不大，但每日使用人次高達3000人，改建後符合國際田賽總會IAAF的規格，為國際級的標準跑道。

朱立倫說，8年來投入大幅預算推動重大建設，興建16座國民運動中心、設計23座共融性遊具特色公園、新設整建66間學校，還有托育中心、托老中心、三環三線、汙水下水道及道路橋梁的翻新等，「相較於其他5都，新北市是做最多、進步最快。」

提出數據 66比24大很多

他話鋒一轉批評，蘇貞昌提到自己任內蓋了24所學校，跟現在怎麼能比？「但蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」新北市快速進步中。

教育局長林奕華表示，少子化危機新北市學生數已比13年前少20萬，蘇廣設學校政策並不符合現今的教育政策，與其海量增校，更應正視地區需求及更新原有校舍，提升學生學習品質。

(中國時報)

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