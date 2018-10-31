衝人氣 徐明財許耀昌韓國瑜同框

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳慶居 、巫靜婷、 陳育賢 、 莊旻靜 ／綜合報導 、巫靜婷、／綜合報導

國民黨新竹市長候選人許明財日前也特別南下與韓國瑜合照，衝高人氣。（陳育賢翻攝）

韓國瑜「韓流」效應席捲全台，繼月初替桃園市長候選人陳學聖造勢，苗栗縣長徐耀昌及國民黨新竹市長候選人許明財也不遠千里，南下嘉義「與韓同行」。徐耀昌與韓國瑜更以運將之子與賣菜郎自詡，兩人妙語如珠影片深入人心。

徐耀昌、韓國瑜29日在嘉義縣相見歡，準備合拍競選宣傳，才坐定位聊天暖身，韓國瑜就觀察到徐耀昌粗糙的雙手，形容比他這個賣菜郎的手還粗，當場禮遇徐耀昌可以用手觸摸他的「高麗菜光頭」。追問得知徐是運匠之子，他說，他們一個是開貨車、一個是賣菜，兩人都是出身基層，對談之間展現其「韓式幽默」風格，也更加惺惺相惜。

韓式幽默 摸高麗菜光頭

韓肯定徐3年多任內，成立招商馬上辦單一窗口，輔導225家包括台積電及力晶等企業進駐，總投資金額7630億元，提供了2萬個就業機會，形容徐具備很會拚經濟的魔術師雙手，達成幾乎不可能的任務。

韓國瑜更自爆情竇初開時曾在苗栗後龍與一名專校女生約會，兩人去看電影時偷牽一下她的小手，至今雖40年，回想起來感情依舊，男的重義氣、女的熱情，讓他印象深刻。徐耀昌也憶及與太太蔡麗卿的第一次約會，兩人自我爆料，頓時炒熱歡樂氣氛。

許為老車請命 志同道合

國民黨新竹市長候選人許明財29日也南下嘉義與韓國瑜同框，一起參加為老車請命的造勢活動，相談甚歡且志同道合。新竹縣長候選人楊文科日前推出競選政見，就與韓國瑜主張「南南合作」政策，由新竹縣幫助照顧北漂青年，並提供橋頭、路竹科學園區規畫發展，由高市協助新竹縣農特產品推銷海外，「楊幫瑜、瑜幫楊」，提升人民生存、發展的空間。

(中國時報)