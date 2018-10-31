聆聽花開 牽動龍燕爭霸戰

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳世宗／台中報導

角逐連任的台中市長林佳龍，日前參與后里花舞館搶先看活動，對台中舉辦世界花博深具信心！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花博是台中及台灣的大事！市議員候選人於各重要路口的選舉看板都與花博相結合；歡迎有朋蒞臨台中來作客！（陳世宗攝）

2018台中世界花博11月3日登場！一場「聆聽花開的聲音」，牽動台中市長爭霸戰！國民黨市長候選人盧秀燕宣稱她當選市長，要讓台中市民免費無限次數參觀花博；現任市長林佳龍反駁說，國際園藝生產者協會(AIPH)特定來函表達嚴重關切，雙方展開激烈攻防！

收不收費 成為爭議焦點

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇說，花博斥資86億元，台中市民花一半納稅錢舉辦，另外一半是市民與前胡市府要到的中央補助款，市民本就有更優惠權益；胡志強也說「當初本來就規畫不向台中市民收費」、「林佳龍難道這麼缺錢嗎？」

胡市府前農業局長蔡精強表示，「台中市政府自己可決定收費方式，AIPH是收1％權利金，市民免費一樣照常可舉辦花博沒有問題。」盧秀燕主張延續原先規畫，市民用身分證在專門通道進入參觀，外縣市及外國遊客須購票入場參觀。

AIPH關切 成敗左右選戰

龍團隊新聞局長卓冠廷說，市府過去半年來與AIPH在國際場合多次互動，AIPH對這件事表達關心；如從付費變成市民全面免費的博覽會，與雙方簽訂協議不同，什麼事情都有可能發生。

卓冠廷強調，市長林佳龍明確表達不會讓這種事情發生，這是行之有年的國際活動，並非自己辦的活動，政治人物對外發表自私言論都會損及城市利益。

花博開幕在即，成敗將牽動台中市長選戰？花博對龍燕爭霸戰是契機、還是風險？各界拭目以待！

(中國時報)