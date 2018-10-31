涂醒哲總部遭潑漆 對手譴責

爭取連任的嘉義市長涂醒哲競選總部30日清晨遭不明人士潑漆，挑釁意味濃厚。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉市報導

爭取連任的嘉義市長涂醒哲競選總部30日凌晨4點多遭不明男子潑漆，雖涂醒哲強調，突發事件不影響選舉步驟，他始終堅持正派選舉，但正值選舉敏感期間，嘉市又接連發生多起潑漆案，嘉市不分藍綠政治人物同聲譴責暴力，國民黨籍市長候選人黃敏惠、無黨籍候選人蕭淑麗均期盼警方盡早讓這起事件水落石出，查明真相讓市民安心。

清晨時分 重機男丟擲

昨天清晨4點15分，巡簽員警發現涂醒哲位於友忠路的競總大門口，多處遭人潑灑暗紫色、黑色2種底漆，挑釁意味濃厚。經調閱監視器，發現1名騎重型機車男子朝競總丟擲裝有油漆塑膠袋，但清查後發現機車車牌偽造，加深警方偵辦難度，目前警方已循線追蹤嫌犯行徑動向，對盡早破案仍深具信心。

事發後，工作人員火速清理現場，總部也如常運作，涂醒哲雖對潑漆事件表示遺憾，但重申他始終堅持正派、不抹黑、不賄選的選舉，會按正常步調前進，也相信警方的辦案能力。涂競選總部總幹事陳茂松強調，嘉市是民主聖地，希望選民冷靜、保持理性，潑漆此風不可長。

民主聖地 選民要冷靜

蕭淑麗呼籲所有市民，候選人及其支持者，輔選幹部都應該保持冷靜平和守法的競選態度，要求警方2天內迅速破案。黃敏惠指人民有免於恐懼的自由，尤其正值選舉期間，竟發生這種暴力行為，大家要一起反對惡勢力、黑暴力。

(中國時報)

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