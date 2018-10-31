蘇清泉全腦教育 潘孟安推 化教室

2018年10月31日 04:12 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣長潘孟安（左）體驗智慧教室，並承諾全面打造縣內205所國中小學、2602班具前瞻性ｅ化智慧教室。（林和生攝）

選舉進入倒數階段，藍綠兩黨屏東縣長候選人不約而同推出教育政見，國民黨蘇清泉主打雙主軸全腦潛能開發，讓學子能從在地出發、連結國際；爭取連任的潘孟安則預計在年底前，全面打造縣內205所國中小學、2602班具前瞻性的e化智慧教室。

校園網路100％布建

潘孟安表示，前瞻計畫將完成軟硬體數位教學環境及提升校園網路光纖化布建，但教育部僅補助55％班級數，考量教育資源不該有落差，因此以縣款加碼、完成100％布建，實現以「網路代替馬路」的構想。

整體設施預計在明年暑假前全數到位，展現屏東縣以資訊提升學習、從科技深耕教育的決心，潘孟安強調，雖然屏東地處偏遠，但絕對不容許有學習落差；未來可望實現班班有平板或筆電、校校有互動式顯示器為目標，以建構行動學習環境，不讓學子輸在起跑點上。

蘇清泉則是選在30日公布教育政見，他首先批評民進黨在屏東執政21年，在教育與文化評比總是敬陪末座，嚴重影響下一代發展，也引起家長擔憂孩子的學習與前途，他認為教育經費應用在刀口上，擺脫培養平庸下一代的宿命。

拓展學生國際視野

未來若當選縣長，將從12年國教中推動基本學力與創造力雙主軸的全腦潛能開發教育，蘇清泉說，現在教育太偏向基本學力，但未來進入AI世代，包括創意、設計、統合及組織能力都必須從小培養，在中、英文的學習外，還要精通科技語言，未來才能從在地出發、連結國際，拓展學生的國際視野。

(中國時報)