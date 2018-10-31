首都市長辯論11月10登場

2018年10月31日 04:12 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中30日在台北市松山區的市場，以「光復臺北大步走-松信幸福在我手」為口號掃街拜票，緊握選民的手，爭取支持。（鄭任南攝）

民進黨台北市長候選人姚文智30日拜訪四平商圈掃街，香噴噴的豬腳讓姚文智想來上一碗。（方濬哲攝）

台北市長選舉辯論確定將在11月10日星期六下午1時舉辦，30日經5位候選人陣營歷時2小時的磋商，由公視提供電視、網路直播，約125分鐘的辯論，將分申論、交叉詰問、結論三階段，但因籌備時間匆促，此次未安排公民團體和媒體發問時間。

北市長辯論喬不定，因柯本人堅持要等到11月8日請假後才要辯論，公視昨中午12時50分召集各陣營討論，柯陣營由總幹事小野、競選辦公室發言人林昆鋒代表出席，姚文智陣營由發言人洪立齊出席，丁守中陣營由北市議員王鴻薇出席，另外，無黨籍的李錫錕、吳萼洋也都派代表出席。

至於辯論時間，會前小野表示，希望辯論時間點是17日，洪立齊則說底線是11月10日，可見各陣營對於辯論時間點並不是一開始就取得共識，會議歷時2小時，期間綠營簡余晏還突然現身加入討論。不過，會後各陣營代表都對於會議內容不願多談，僅表示統一由公視發言。

公視新聞部經理蘇啓禎會後受訪時坦言，因選舉將近，各陣營都有安排自己的活動和行程，時間部分確實喬比較久，但是努力求同存異之下，終於把行程都挪出來，確定將在11月10日舉辦辯論。

屆時形式上將化繁為簡，採三段式，省略媒體和公民團體提問，全程約125分鐘，會後另安排媒體聯訪；座位順序則抽籤決定，依序為李錫錕、柯文哲、姚文智、丁守中、吳萼洋，另外，各陣營可各別邀15人到場觀看。

屆時將由節目《有話好說》製作人兼主持人陳信聰主持，公視會提供電視、網路直播，也會有手語轉播的服務。

(中國時報)