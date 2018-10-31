工務建設獎不完 設計獲國際肯定

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中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫即將卸任，工務局30日在市政會議專案報告，細數朱8年任內的重大建設，從13座運動中心、43座光雕橋到新增公園綠地484處，數量位居全國之冠，品質更獲得23座公共工程金質獎、65座國家卓越建設獎，共計88項獎座，另外，運動中心的設計美學獲得外媒讚譽為「地表上最酷的建築」，這些都是升格後的蛻變。

工務局長朱惕之30日以「城市的建設、日不落局的每一天」為題專案報告，細數新北市升格以來的政績，2011年起推動騎樓整平、人行道、瓶頸巷弄等3項改善計畫以來，已順平133.4公里騎樓、改善424條人行道、打通76件道路瓶頸。

朱惕之也說，市政府在8年內迅速完成13座運動中心，目前還有3座正在施工，工務局更創全國先例，收回遭民眾搭蓋違建牟利之公有地71處，新增公園綠地484處，不但解決公有地被占用問題，也闢建高達472公頃綠地。

其他如完成30座橋梁興建及改建，塑造43座光雕橋，串聯河濱自行車道，讓成為往返兩地的重要通道。

朱惕之強調，無論是道路、橋梁、建築工程等基礎建設，均以有限的預算盡力為市民服務。

新北市議員廖正良、林金結讚譽，台北縣以前爹不疼娘不愛，朱市長上任後積極展開各項重大建設，除了數量位居全國之冠，品質更獲得公共工程委員會「公共工程金質獎」肯定。另外，創新建築美學更成為國外媒體報導重點，就以中和運動中心為例，獲得世界建築獎（World Architecture Festival）入圍，成為媒體票選「地表上最酷的建築」，足證新北市建築已獲國際肯定。

(中國時報)

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