國民黨悶太久了 韓流外溢效應發燒

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳慶居 、 陳育賢 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

「韓」流是否能外溢影響桃竹苗選情，地方人士認為，國民黨實在悶太久了，韓國瑜旋風的確為選情帶來變化，特別是對年輕族群及首投族來說，韓國瑜敢說敢做風格，不啻為台灣低迷氛圍注入強心針。

熟悉苗栗地方派系消長及政治生態、無黨籍的前縣長傅學鵬表示，這波韓國瑜掀起的韓流，鋪天蓋地幾乎淹沒多數選舉新聞，甚至已超越數年前的太陽花運動，對整體國民黨和黨籍候選人而言，絕對有很大的加分效果和激勵作用，相對來說，對民進黨會有殺傷力。

傅學鵬說，韓流會席捲全台，表示民進黨完全執政後，人民生活還是過得很辛苦，尤其高雄縣市民進黨長期執政，現在觀光景點和夜市等不到人，賺不到錢，愛河整治得多清澈、景點再漂亮，百姓也沒有錢、沒心情去參觀，印證民進黨完全執政，民眾日子沒有過得更好。

桃園市議員魯明哲分析，韓國瑜外溢效應的確有感受到，藍營實在被動太久了，但韓國瑜喚起支持者的自動自發，尤其關於年輕人的政策，如高雄「又老又窮」，是否會在桃園發酵，也值得觀察。市議員舒翠玲表示，韓國瑜的確有喚起藍營熱血，但最重要的還是要看候選人本身。市議員謝彰文則認為，主要來自於選民對執政者的忍耐到了極限，因此才會有韓國瑜效應的出現。

國民黨新竹市議員候選人顏政德及鍾淑英認為，韓國瑜是目前最大的力量，不論他在新竹有沒有票，希望全國有人氣的候選人都要帶動團結之力，大家在同條船上翻轉藍天。

(中國時報)