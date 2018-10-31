黃駁延宕建設 涂提宜居藍圖

2018年10月31日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲30日在競選團隊陪同下，提出首波「宜居城市」的願景藍圖。（呂妍庭攝）

國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠30日針對任內多項建設遭市長涂醒哲批評延宕加以說明，反指對手抹黑、專割稻仔尾。不過，涂醒哲卻專注發表首波願景規畫「宜居城市」藍圖，未回應黃敏惠。反倒是黃敏惠要涂就淨水廠裝太陽能板展現態度，涂醒哲反指是假新聞，2人稍有煙硝味。

黃敏惠針對嘉義市幾項重大的建設，包括鐵路高架化、東區運動中心、火車站前廣場和嘉義美術館進程加以說明，強調市政是一棒接一棒延續性，但涂醒哲都把它當成自己的政績大吹特雷，功勞全攬上身，在別人臉上塗臭泥巴，說是她任內延宕，讓很多市民替她抱屈，重申市政成果都是歷任市長任內努力延續推動，不是一人就能把功勞獨攬。

記者會進行到尾聲，國民黨青年軍還戴防毒面具，手持「這就是我們喝的水嗎？」標語，前來向黃敏惠陳情，以「我們不要喝毒水」為口號，表示公園淨水廠淨水池上太陽能板已裝置好，很擔心蘭潭也裝上太陽能板。黃敏惠立刻展現全力捍衛、反對到底的態度，還要涂醒哲不要「睡著了」，請他告訴中央，不要在蘭潭設太陽能板。

持續強打政績牌的涂醒哲，昨天提出他「宜居城市」規畫，表示要以北排為藍帶，串連沿線5處綠帶，創造百頃公園，打造嘉義之心，同時配合已動工的鐵路高架化，城市大縫合，翻轉新嘉義，終極目標是提升嘉義成台灣第7都心，更指有關嘉市未來宏觀願景，不是天馬行空，起碼已跟團隊討論過N次，尤其部分因中央資金到位已在進行中，「嘉義未來的願景絕對不是夢」。

(中國時報)