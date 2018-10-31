花現客家 打造特色8鄉鎮

花蓮縣政府客家事務處為輔導全縣8個客家文化重點發展區，以專家學者為核心人物，依各區域不同人文屬性，貼身打造最合適的客家文化及產業營造方向。（花蓮客家事務處提供）

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中國時報
／花蓮報導

為整合花蓮各具特色的客家文化，花蓮縣政府客家事務處2011年率全國之先，首推「客家重點發展城鎮專家輔導團計畫」以專家學者為核心人物，輔導全縣8個客家文化重點發展區，依各區域不同人文屬性，貼身打造最合適的客家文化及產業環境營造方向。

今年舉辦「花蓮客家博覽會－花現客家、看見後生」活動，以客家音樂、美食、產業為主軸，集結花蓮北中南的客家文化，帶來歌唱表演、美食品嚐、文創市集等18個攤位，展現客家文化可以相互共存、卻又各具特色的發展實力。

花蓮縣客家人口比例為32％，花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等8個鄉鎮，則因客家人口比例超過三分之一以上，被列為重點發展城鎮，以地域劃分為北、中、南三區，花蓮縣政府在106年度向客家委員會提出四年10億的「花蓮縣浪漫台9線客家文化生活廊道計畫-走進客家庄．感受客家情」整合花蓮客家重點城鎮發展計畫，力圖營造三大主軸廊道。

為此，花蓮縣政府客家事務處依每年計畫進度成立「專家輔導團」，以客家文化生活、產業輔導為方向，團隊人數約10餘人，網羅大專院校教授、地方文史工作者為顧問，依照各階段給予計畫撰寫、規劃設計、施工查驗、管理維護等實際協助。

10月甫完成第一階段工程的的南區客家文化生活圈「遶境祈福·詩路行腳，發現客庄廟會新氣象」案、持續進行的中區大和拔仔庄興泉圳生活廊道規劃案、北區的吉安鄉五穀宮－五穀同心、飲水思源」規劃設計案，都屬於延續性的計畫。

透過建構三大客家生活圈模式，推廣花蓮客家在地文化保存、傳統產業再造，吸引年輕創業者、小型工程進入，以最客家的模式進駐當地，為花蓮客家在地文化注入新生命。

(中國時報)

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