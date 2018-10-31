林攻竹科票 謝與老人共餐

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳育賢 、羅浚濱／竹市報導 、羅浚濱／竹市報導

林智堅（右）30日，於介壽路、金山街交叉路口「站街」，積極搶攻東區、科技人選票。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅30日與東區市議員候選人劉聲正拂曉出擊，於介壽路、金山街交叉路口「站街」，向往科學園區上班的科技人揮手喊早安。無黨籍市長候選人謝文進則參加新竹市農民福利發展協會舉辦的老人共餐，允諾當選後將增加據點、人數。

林智堅表示，科學園區位在新竹市東區，園區的工作者很辛苦，希望透過街頭「站」的方式拉進跟市民的距離。他說，東區的劉聲正出身關東地區，擔任過3屆里長後更上層樓成為市議員，相當關心東區的發展，尤其在交通部分協助市府打通光復路1段525巷，去年已通車。

林智堅指出，他上任後相當重視客家文化，成立了客家文化科，與金山寺合作推動客家文化祭，東區的關東市場過去已沒落一段時間，目前市府團隊透過跟客委會爭取經費，計畫在關東市場設立客家文化主題的客家圖書館，細部設計已完成，現正招標中，希望客家鄉親支持讓相關工程可以延續下去。

謝文進昨參加新竹市農民福利發展協會舉辦的老人共餐，除承諾當選市長增加據點共餐人數，也會全力協助樹下和浸水兩里農地遭重金屬汙染問題。謝文進認為政府有責任照顧老人家，所以主張續發老人年金，重陽敬老金從2千元提高為3千元，強調當選市長不辦花大錢的「煙火」式活動。

(中國時報)