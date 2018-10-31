張麗善挺以核養綠 李進勇忙拜票

2018年10月31日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長候選人張麗善30日舉行「支持以核養綠」記者會，邀請「以核養綠」公投發起人黃士修與會，呼籲支持者領取公投票在第16案蓋下同意章。對手李進勇則依既定行程前往口湖、西螺、崙背掃街拜票，訴求政策延續雲林才會更進步。

「以核養綠」公投領銜人黃士修30日前往張麗善虎尾競選總部，強調「以核養綠」過程中受到中選會多次違法打壓，又傳出民進黨高層內定要把「以核養綠」公投搓掉，所幸在絕食作戰與法律行動下，終於迫使中選會放手，爭取到「以核養綠」公投合併大選。

張麗善也認為，沒有穩定的基載電力，就沒有穩定的經濟發展，更無法吸引外資長期投資。在缺乏經濟發展的情況之下，台灣不可能有未來，青年人的薪水也不可能會漲。

張麗善說，長久以來工業與民生電力的低電價，是台灣經濟發展的基礎，現在民進黨改用大量天然氣、火力發電與不穩定且高價的風力及太陽能發電，將一舉破壞台灣民生經濟發展的基礎。

尋求連任的雲林縣長李進勇前往口湖、崙背、西螺掃街拜票，他表示，任內3年多打造口湖鄉宜梧滯洪池成為觀光亮點，改善排水系統讓口湖脫離淹水的夢魘，形塑口湖成為充滿沿海風情的靜謐祕境。

另外，他也爭取雲林農產品冷鏈物流中心，結合西螺果菜市場，打造更完備的蔬果交易平台。並以農水路更新改善、農機具補助、果菜市場內部運輸減碳計畫，充實農業發展利基，逐步實現友善且垂直整合的農業首都。

(中國時報)