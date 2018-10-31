徐欣瑩與楊文科 找大咖站台

2018年10月31日 04:12 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

前內政部長李鴻源30日前往民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩的競選總部，雙方針對城市規畫對談，李鴻源說，他雖是國民黨籍，不過醫生救人不分背景，工程師提供意見也不分顏色。國民黨新竹縣長候選人楊文科同日有國民黨副主席郝龍斌站台，前往湖口眷村向榮民懇託，將匯聚國民黨力量，支持楊文科。

李鴻源為國民黨籍，不過他在徐欣瑩競選總部指出，醫生救人不分背景，工程師提供意見也沒有顏色，他說，縣市首長是否有找對醫生、開對藥方很重要，如果要做事，很多事「8年都做不完」，用民眾的錢討好人最簡單不過，放放煙火也很好，但「如果民主還是這樣，只炒短線、討好民眾，就沒有人要做事。」

楊文科則由郝龍斌陪同前往湖口中興村，爭取眷村認同，郝龍斌也指，楊文科有50年黨證，在任何崗位都全力以赴，呼籲眷村一票都不能少。楊文科也提出爭取台大在竹北設立完全中心，以及在高樓補助裝設太陽能板補助等，充實教育資源，也鼓勵大樓管委會申請，缺電可應急。

李鴻源為徐欣瑩站台，也被外界視為徐欣瑩拉攏泛藍支持者，而郝龍斌則挺身為楊文科站台，呼籲國民黨員集中支持楊文科，更表示，新竹縣一定要維持藍天，2018年勝選，更是2020年國民黨要贏的指標縣市。

(中國時報)