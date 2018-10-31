黃偉哲照顧身障 創新復康經營

2018年10月31日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長候選人黃偉哲30日偕同黨籍市議員候選人參與慈光身障協會的天然手工皂及皮雕的製作體驗，並於現場宣布身障社福政見，未來要讓復康巴士比照公車招攬廣告，並將廣告收入專款專用，百分之百完全用於照顧身障朋友，也將深化電子化政府，優先改良身障相關業務的「遠距洽公」，讓身障朋友在最便捷、最舒適的情況下就能確保權益。

黃偉哲表示，未來將創新復康巴士的經營方式，招攬廣告增加收益支持營運，進而讓政府在相同預算規模下，能夠擴大車隊規模、增加服務量，同時照顧更多的身障朋友。

黃偉哲指出，政府資源有限，研擬復康巴士加入廣告為全國首創，更要一步一腳印來推動，確保在既有服務品質的基礎上，進一步爭取資源以擴大服務規模，達成身障朋友、廣告供需、以及市府社福的三贏局面。

黃偉哲還強調，他在台南城市願景館提出「台南發展五大主軸」，並依此延伸身障社福政見。首先，文化首府優化人本精神的無障礙空間及設施；第二，產經重鎮支持身障朋友的就業及職訓；第三，智慧新都實現身障朋友的線上洽公及服務申請；第四，創生城鄉加強偏鄉的交通運輸及長照服務；最後，希望家園則推動復康巴士的創新經營以擴大服務規模。

黃偉哲團隊發言人郭國文也補充說，台南市的身障人口比例為6都最高，身障人口數為9萬7300人，佔總人口比例的5.17%，每20人就有1位身障朋友，比例為6都最高，高於高雄的5.04%、台北的4.54%、台中的4.38%、新北的4.17%、更遠高於桃園的3.71%。

(中國時報)