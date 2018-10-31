陳其邁競選車吵醒嬰兒 小編答「戴耳塞」

友善列印
中國時報
／高雄報導

綠委邱議瑩「陪睡說」餘波盪漾，民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營又有豬隊友神助攻！媽媽因襁褓中女兒被陳其邁競選車吵醒，向小編私訊反映，竟得到「若不想聽可以準備耳塞」答案，氣得在「爆廢公社」吐苦水。

陳其邁得知此事後立即私訊向這位媽媽致歉，並檢討小編的應答態度與宣傳車作業情形。他說，身為候選人一定全權負責，也要求所有宣傳車，經過住宅學校等區域，務必降低音量。

至於犯錯的小編，第一時間已坦承錯誤並提出辭呈。陳其邁表示，年輕人難免犯錯，事後小編也感到相當自責，希望大家包容，他是候選人，負所有責任。

這位媽媽說「我女兒會被他們家的競選車吵醒，住9樓已關窗....」並附上與陳其邁粉絲團小編對話，小編接到媽媽反映竟回說「小編會再來跟負責的同事討論此事。但是若不想聽可以準備耳塞。因為小編都是這樣拒聽韓國瑜、黃紹庭、陳若翠跟許崑源的宣傳車」。

小編又說「小編家住24樓還要戴耳塞。真是的」。媽媽氣得大動肝火怒嗆「我真X媽的佩服你」，沒想到小編也不好惹回以「媽媽不要有事沒事就罵他X的、什麼的。對小朋友有不良影響。」這位媽媽文末還註記「#想請教哪裡有賣嬰兒用的耳塞」。

她氣不過陳其邁小編發言，將對話截圖PO網要網友公評。其他網友一面倒認為不恰當，猛酸「小編其實是韓國瑜派來的管理」、「邱議瑩還不夠，又來一個豬隊友」。

也有挺陳其邁的網友滅火，認為對話不夠清楚，不能還原原意，甚至有人認為是造假、改圖，「創兩個假帳號互相對話，這抹黑手段也太粗糙。」

(中國時報)

黃偉哲照顧身障 創新復康經營 謠傳保障名額 ２女選將喊冤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。