謠傳保障名額 ２女選將喊冤

2018年10月31日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「別再亂傳了！我們沒有婦女保障名額！」大溪區市議員候選人陳治文、龍潭區市議員候選人魏筠都有民眾謠傳2人有婦女保障名額，2人又是選區唯一女性，等於保證當選，讓2人喊冤，大溪、龍潭都沒有婦女保障名額。

依《地方制度法》規定，要達4席才有1席婦女保障名額，以桃園市為例，今年選舉將選出63名議員，其中桃園有3席婦女保障名額，中壢2席，其餘龜山、八德、蘆竹、平鎮、楊梅、平地原住民都有1席。其中龍潭有3席議員、大溪2席，因此都沒有婦女保障名額。

陳治文說，最近有民眾謠傳，她是大溪唯一的女性參選人，因此保證當選。她自嘲說，若自己有婦女保障名額，還需要這麼認真嗎？陳治文表示，自己長期是大溪唯一的女性民代，希望為地方爭取權益，也會為女性發聲。

魏筠也說，接獲不少民眾詢問，自己是不是有婦女保障名額？她說，龍潭僅有3席議員，因此沒有婦女保障名額。她說，自己經常被詢問，也一直澄清。她也提到，龍潭屬於較傳統的選區，民眾重視感情，因此要常跑攤，對女性而言，需要體力和時間，打選戰也較累。

外界評估，桃園、中壢、龜山、八德、蘆竹、平鎮、楊梅、平地原住民這幾個區域「女性候選人」實力堅強，幾乎用不到婦女保障名額。

(中國時報)