涂市長不給問 公民團體遺憾

20個公民團體組成聯盟，原計畫舉辦2018嘉義市長選舉公民提問活動，因市長涂醒哲拒絕破局，30日中正大學傳播學系副教授管中祥出面說明原委。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

由20個公民團體組成聯盟，原計畫舉辦2018嘉義市長選舉公民提問活動，無黨籍蕭淑麗、國民黨黃敏惠皆同意參與，唯獨嘉義市長涂醒哲因故拒絕導致提問提問活動破局。30日公民團體代表說明整件事的原委，更對涂醒哲的缺席感到遺憾。涂醒哲回應指政見要在3、5分鐘內講清楚，恐怕回答不夠成熟、負責，希望未來有機會邀大家來座談。

包括台灣教師聯盟、台灣圖書室文化協會、阮劇團、嘉義市文化資產守護聯盟等20個公民團體代表昨在嘉義市政府前，還原與市長候選人聯繫的過程。中正大學傳播學系副教授管中祥表示，蕭淑麗一口就答應，黃敏惠原則答應，但希望涂醒哲能參與。唯獨涂醒哲先說3分鐘回應太短，接著又說他只願意和黃敏惠同台辯論，或針對他個人提問。

管中祥說，嘉市第1次有這麼多公民團體合作要辦公民提問，且目的就希望市民能在同一時間跟所有候選人進行討論、了解候選人的想法，在不違背初衷下，自然不會替特定個人或一組人抬轎，對涂醒哲拒絕邀請，「非常遺憾」。

管中祥甚至以2009年，涂醒哲曾邀請黃敏惠來辯論，還說身為一個市長候選人，不能夠只會握手，需接受公開辯論，不然就是汙辱、逃避選民知的權利，藉此提醒涂醒哲，「你2009年對別人的批評，不就在自己身上印驗？」

涂醒哲透過競選總部強調，市政問題錯綜複雜，不是三言兩語或3、5分鐘就可以解釋清楚，且他態度一直是「市長給問，且讓大家問到飽」，也邀請公民團體進市府，願意為他們特別撥出一段時間讓大家盡情發問，至今態度未變，但釋出的善意一直沒有獲得回應。

(中國時報)

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