大巨蛋爭復工 都審明交鋒

2018年10月31日 04:12 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋案11月1日再度進入台北市都市設計審議委員會大會審議，預料遠雄與北市府仍將交鋒，都發局長林洲民表示，大巨蛋容留人數、交通動線及分析遠雄須說明清楚，確認細節後再進入逐條審查。至於何時可以逐條審查？林洲民強調，要視申請單位資料準備狀況，都發局沒預設立場，復工程序按法規辦理。

防災模擬雙方無共識

大巨蛋勒令停工至今超過3年，歷經波折，9月再度送進北市都審大會，都發局當時要求遠雄以環評引進人數59833 人，加上園區可能停留人數，進行防災避難模擬，但遠雄認為環評、容留、避難人數互不相關，且大巨蛋過去通過多次安全驗證，從來沒有進行電腦模擬，若都審會堅持，應提出適用通案標準。

此外，大客車上下車問題，遠雄認為，大巨蛋園區與松菸文創園區屬同一基地，且預估一年僅大型法會、企業年會會停滿57輛大客車，天數約8天，遠雄提出讓旅客在松菸文創園區北側倉庫上下車，但遭到都發局、文化局否決，不論容留人數及交通問題，市府與遠雄都沒達到共識。

針對明日大巨蛋都審大會，林洲民指出，遠雄須說明容留人數及57輛大客車上下客與交通分析，目前尚未看到資料，要看遠雄當天說法，待此兩項議題說明清楚後進入逐條審查，按程序辦理，復工沒有時間表。

遠雄將提上下客2方案

遠雄發言人楊舜欽表示，當天會解釋法規、法令，說明引進人口數與實際容留人數不同；同時會提出57輛大客車於忠孝東路旅館棟旁上下客等2方案，審查進度視市府而定。

(中國時報)