侯掃街催票 投下去才是挺我

國民黨新北市長候選人侯友宜30日上午前往土城學府市場拜票，民眾贈送菜頭預祝他高票當選。（陳俊雄攝）

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中國時報
、高彥哲／新北報導

選前倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜30日一早重啟「百街萬攤跑起來」掃街模式，前往土城學府市場拜票，他表示，在票投出來之前，處處都有危機感，支持民眾不僅要催票、拉票，選舉日當天更要風雨無阻站出來投票，「票投下去，才是支持侯友宜」！

土城市場拜票 凍蒜聲不斷

侯友宜昨日上午在新北市議員林金結、黃永昌及市議員候選人江怡臻陪同下，第一站前往土城學府市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎並贈送菜頭、鳳梨等吉祥物，歡聲雷動預祝他「凍蒜」。

侯友宜表示，民調高低都是參考，呼籲選民不要管民調支持率高還是低，都要幫侯友宜催票、拉票，風雨無阻站出來投票，「票投下去，才是支持侯友宜」！

他強調，上屆朱立倫在民調贏了20幾趴，最後卻贏不到1趴，他認為，在票投出來之前，處處充滿危機感，這是上次給我們的一個教訓，他一面拜託選民幫他拉票催票，也將以正向的力量打贏這場選戰。

針對市府延長護牙季，侯友宜認為，顧真的牙齒比給假的牙齒重要，這個方向是對的，對的方向就應該要堅持做下去。他也表示，近幾年新北市推動垃圾減量、資源回收及減塑運動等環保做法，贏得很多環保團體的贊同，這也將是他未來努力的方向。

三重里鄰長座談 人氣爆棚

侯友宜下午在綠軍大本營的三重參加里鄰長座談會，吸引逾百位里長及上千位民眾。侯表示，過去7年他與三重里鄰長一同為三重爭取現代化建設，現在三重有捷運新蘆線及機場捷運線，未來捷運路網還會越來越密集，希望年底大選三重市民用選票支持他與里長、議員一起打拚，讓三重更進步。

(中國時報)

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