廢棄桃林鐵支路 變身鐵馬道

2018年10月31日 04:12 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

長期停駛荒廢的桃林鐵路經過桃園市政府路廊活化工程，山鶯路至成功路三段路廊30日完成竣工，化身為景觀綠帶、自行車道和人行休閒步道。桃林鐵馬道全線估計工期2年多，未來也將在此舉辦2020桃園地景藝術節。

2020地景藝術節在這辦

桃園市政府為有效利用桃林鐵路廊帶，規畫了雨水下水道、自來水幹管、以及休憩綠帶等3項工程，由捷運工程局負責辦理台鐵林口線路廊活化工程，第1階段以山鶯路至成功路三段為優先施工路段，總長度1.3公里的路廊分別以休閒節點、自行車道、生活花園、散步空間以及鐵道印象等共5大元素進行規畫設計。

尚有4路段將陸續完工

啟用後的桃林鐵馬道沿途除了植栽綠意，還可以看到當年運煤載客的鐵軌，捷運工程局陳文德局長表示，市府規畫發行了2018套限量款的紀念明信片，在工程縫合路廊的同時，也幫大家找回過去的鐵道生活記憶。

市長鄭文燦表示，桃林鐵路全長19.2公里，是台灣史上最後的運煤鐵道，後來轉變為客運路線，6年前停駛至今閒置多時，台鐵林口線路廊活化工程除優先施作、昨啟用的1.3公里示範路段外，後續還有龜山、健行、南山及林口等4段，總經費約5億5000萬部分由營建署補助，全線也會有自行車道，徒步、鐵馬混和車道，並增設UBike租賃點，將盡快施作完工。

(中國時報)