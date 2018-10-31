《咱的台中》 吳念真真情獻聲

台中公園。（台中市府提供）

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中國時報
／台中報導

帶你從空中看見台中之美！台中市府與台灣阿布電影公司邀請導演齊怡編導，以鳥瞰視角巡禮大台中的發展近況，還啟動夜間空拍展現台中的夜景之美，搭配「台灣歐吉桑」吳念真的感人口白，完成《咱的台中》影片，讓民眾感受台中的美麗與改變。

展現大都會美景與改變

4年前市府與台灣阿布電影公司導演齊柏林合作《台中心動》，讓全台民眾隨影片視角；從空中看見台中山林美景，發揮鏡頭下的「影」響力。

《咱的台中》從高空來看台中，有高美溼地、溪流河谷等自然風景外，還納入夜間空拍畫面；包括柳川、台中公園及葫蘆墩公園軟埤仔溪、捷運綠線軌道建設、台中火車站三代同堂、台中國家歌劇院、台中軟體園區等地標建築。

「透過鏡頭帶領大家認識、了解生活的這片土地！」新聞局與台灣阿布電影公司再度合作，邀請入圍第53屆金鐘獎非戲劇類節目導演獎的齊怡，為空拍片構思、編導，還力邀吳念真獻聲。

看見機會 來的就會留下

《咱的台中》影片30日發布！吳念真在片中表示，「這片土地彷彿隱藏著1種神祕強大的吸引力，以及看得見的機會，於是，來的，就會留下。」

市長林佳龍在臉書分享說，這支8分鐘影片，從高聳山脈追著大甲溪流，勇敢地航出海港，再回到盆地內各項建設；從人文到水文，從建築到農田，台中，真的很美。

(中國時報)

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