流感疫苗出包 台南停用回收

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中國時報
曹婷婷／台南報導

流感疫苗出包，國光生產批號「FKAE1802」0.25ml劑型流感疫苗出現白色懸浮物，台南市共分配到1萬劑，截至目前共已施打4605劑，沒有接獲任何疫苗異常、施打不適通報。不過，為確保民眾接種安全，第一時間配合疾管署作業停用、回收該批號疫苗5395劑，並轉知轄區獲配該批號疫苗合約醫療院所配合暫時停用。

問題疫苗 未聞有狀況

台南市衛生局疾病管制科長蔡玲珊指出，這批出現白色懸浮物的流感疫苗，是施打3歲以下的0.25ml劑型，台南市共分配到1萬劑，29日第一時間已將未施打5395劑全數回收；目前為止，只有零星小朋友打完疫苗後出現紅腫，但沒有小朋友因施打問題疫苗而出狀況。

蔡玲珊強調，台南市總共分配到48萬1000劑流感疫苗；其中，3萬1000劑是給小朋友施打，大人施打完成18萬5000劑，小朋友則有8500劑已完成注射。

衛生局也呼籲各院所加強疫苗接種三讀五對檢核程序並檢視疫苗外觀，如發現外觀異常等類似情形，應主動通報，截至目前未接獲類似通報。另也提醒15日開打後至28日間曾帶幼兒接種0.25mL劑型流感疫苗的民眾，可向原接種院所確認是否接種同批疫苗，如出現不適，可至醫療院所由醫師評估診治。

校園注射 家長勿恐慌

鑑於不少家長擔心疫苗安全性，眼看校園流感疫苗11月將開打，衛生局也呼籲，民眾勿因恐慌而錯失施打流感疫苗的機會。

(中國時報)

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