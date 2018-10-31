歇業潮不斷 柯P挨轟放棄治療

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中國時報
／台北報導

台北經濟持續衰退？市議員王鴻薇發現，北市每年約3萬新鮮人從大專院校畢業，但台北市長柯文哲主政3年來，北市就業人口僅增加2萬人，以去年與2014年統計相比，北市公司歇業、解散或撤銷比例高達14.1％，白木屋等知名店家紛紛陣亡，她痛批台北經濟宛如一攤死水，柯P已經放棄治療了。

她還發現，2016年起包括莎莎美妝、六福皇宮、白木屋等知名店家，紛紛陣亡或撤出台北，拿去年與2014年統計資料相比，會發現北市新設立公司僅增加7.77％，但公司歇業、解散或撤銷比立高達14.1％，顯示北市街頭已出現嚴重歇業潮。

王鴻薇批評，柯文哲主張進步城市，但包括大巨蛋、北投科學園區、北藝中心和舊市議會用地等，進度都大停擺，延宕至少2到3年，都快跟柯任期一樣長了。她表示，現在全球都在拚經濟、創造就業機會，柯文哲卻繳不出成績單，拿不出具體招商成效，根本就已放棄治療。

對此，北市產發局表示，從2015年到今年7月止，北市本土企業登記家數均維持1％以上成長量，即使加上歇業、解散等商家，4年來總商家數仍增加1.3萬，外資企業登記家數和營運資金每年也都成長3％以上，近兩年招商和吸引投資成效佳，去年民間參與投資金額近300億，為全台第一。

(中國時報)

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