新奇！蔣公神像穿龍袍 陸客也來拜

2018年10月31日 04:12 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

10月31日的「蔣公誕辰紀念日」改為只紀念不放假後，年輕人幾乎都快不曉得「蔣公」是何許人，但在三峽保安宮中奉祀蔣介石神像將近50的范忠雄說，想拜的可以專程遠道而來、不想拜的就算了，這就是台灣民主價值。

全台各地目前仍有幾間奉祀蔣介石神像的寺廟，其中位於三峽建安山區的保安宮，不僅是新北市唯一奉祀蔣介石的寺廟，也是北台灣少見的蔣介石廟。

保安宮管理人范忠雄說，廟裡原本主祀從福建泉州詩山鳳山寺分靈而來的廣澤尊王，他的父親范福炎在蔣介石去世後，擲筊獲得廣澤尊王的應允，找來桃園師父雕刻一尊穿著中山裝、胸口佩帶著青天白日勳章的2尺高蔣介石神像。

范忠雄說，這尊神像在當年台北縣變天不久後一度消失，失蹤期間廟方依照廣澤尊王托夢指示，雕刻一尊披著龍袍的神像頂替，但過了半年多後，廟方在廟門外尋獲頭顱消失無蹤的舊神像，廟方為此還特別請來師傅修復，神壇上就此同時奉祀2尊造型互異的蔣介石神像。

修理神像的師父蘇天賜指出，神尊的神衣分有金黃（黃）、橘、紅、綠以及白共5色，蔣公曾擔任總統，地位相當於古代皇帝，所以所披的刺繡龍袍為才是金黃色。

范忠雄表示，台灣社會各界對蔣介石的評價不一，但想拜的人就來拜，不想的就算了，誰也不能勉強誰。除了蔣孝嚴等蔣家後代曾專程前來參拜蔣介石神像，近年來泉州詩山祖廟的信徒前來參香，聽到廟裡居然還有拜蔣介石，不假思索的也去參拜一番，早把國共內戰的歷史拋到腦後。

(中國時報)