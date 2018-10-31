新奇！蔣公神像穿龍袍 陸客也來拜

三峽保安宮是目前新北市唯一奉祀蔣介石神像的廟宇，管理人范忠雄表示，由於另尊蔣介石神像長期受到西曬，目前正委請師傅維修中。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

10月31日的「蔣公誕辰紀念日」改為只紀念不放假後，年輕人幾乎都快不曉得「蔣公」是何許人，但在三峽保安宮中奉祀蔣介石神像將近50的范忠雄說，想拜的可以專程遠道而來、不想拜的就算了，這就是台灣民主價值。

全台各地目前仍有幾間奉祀蔣介石神像的寺廟，其中位於三峽建安山區的保安宮，不僅是新北市唯一奉祀蔣介石的寺廟，也是北台灣少見的蔣介石廟。

保安宮管理人范忠雄說，廟裡原本主祀從福建泉州詩山鳳山寺分靈而來的廣澤尊王，他的父親范福炎在蔣介石去世後，擲筊獲得廣澤尊王的應允，找來桃園師父雕刻一尊穿著中山裝、胸口佩帶著青天白日勳章的2尺高蔣介石神像。

范忠雄說，這尊神像在當年台北縣變天不久後一度消失，失蹤期間廟方依照廣澤尊王托夢指示，雕刻一尊披著龍袍的神像頂替，但過了半年多後，廟方在廟門外尋獲頭顱消失無蹤的舊神像，廟方為此還特別請來師傅修復，神壇上就此同時奉祀2尊造型互異的蔣介石神像。

修理神像的師父蘇天賜指出，神尊的神衣分有金黃（黃）、橘、紅、綠以及白共5色，蔣公曾擔任總統，地位相當於古代皇帝，所以所披的刺繡龍袍為才是金黃色。

范忠雄表示，台灣社會各界對蔣介石的評價不一，但想拜的人就來拜，不想的就算了，誰也不能勉強誰。除了蔣孝嚴等蔣家後代曾專程前來參拜蔣介石神像，近年來泉州詩山祖廟的信徒前來參香，聽到廟裡居然還有拜蔣介石，不假思索的也去參拜一番，早把國共內戰的歷史拋到腦後。

(中國時報)

歇業潮不斷 柯P挨轟放棄治療 糕餅6展區 囍香逢館飄香

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。