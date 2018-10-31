北港藝陣龍鳳獅 泰國傳藝

北港藝師吳登興（前左二）受邀前往泰國傳授龍鳳獅藝陣。（張朝欣翻攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣北港鎮百年藝陣龍鳳獅由北港藝師吳登興發揚光大，泰國北欖坡福建人協會在網路上看到龍鳳獅的精彩表演，上星期邀吳登興赴泰國傳藝，結合當地廟宇的舞龍舞獅，讓台灣龍鳳獅揚威國際。

龍鳳獅為北港德義堂獨特的藝陣，演出時由隊員扮成龍、鳳、獅3種靈獸，配合宋江陣與傳統樂器對陣鬥藝，極具特色，是北港朝天宮媽祖廟遶境重要藝陣之一。泰國北欖坡福建人協會在網路上看到龍鳳獅的精彩表演，希望將這項台灣獨有的藝陣帶回泰國，上個月組團來台向吳登興習藝，發現龍鳳獅陣法多變繁複，短時間內無法學得箇中精髓，於是邀吳赴泰授課。

吳登興表示，他前往泰國北欖坡府本頭古廟，當地許多華僑與泰國本地人都很熱衷舞龍舞獅，不斷求新求變。古廟負責人鄭漢庭說，龍鳳獅的獨特讓他們眼睛為之一亮，「原來舞龍舞獅之外還有龍鳳獅」。

吳登興為了讓龍鳳獅藝陣登上國際舞台，除了鄭漢庭來台期間傾囊相授，還贈送1組龍鳳獅道具給鄭漢庭帶回泰國先行練習。吳登興赴泰6天，除了與當地藝陣藝師交流，還到學校教導學童，幫助他們將藝陣扎根。

鄭漢庭指出，他曾練過舞龍舞獅，但龍鳳獅藝陣的龍不同於一般的舞龍，鳳的技法更是首見，3種靈獸必需藉由默契緊密配合，難度相當高，並大讚台灣藝陣博大精深，希望結合泰國當地文化，發展出更多元特色的龍鳳獅文化。

(中國時報)

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