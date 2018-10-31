民調顯示「較會謾罵」 蘇駁遭抹黑

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌30日上午到板橋新海路傳統市場拜票，批評新北市府免費幫長輩牙齒塗氟是變相幫侯友宜打選戰，對於媒體詢問民調顯示有29％的民眾覺得他比較會謾罵，蘇貞昌反駁最會謾罵抹黑的是國民黨，他才是受害人。

蘇貞昌表示，新北市府變相幫侯友宜，行政不中立，像是副祕書長帶著副局長到台北市政府關說也不處罰，說什麼護齒月，現在變成護齒季，反正就是要弄到選舉期間就對了。

對於民調顯示29％民眾覺得蘇貞昌較會謾罵，蘇貞昌說，最會抹黑謾罵是國民黨，而他就是受害人，不但抹黑他，還抹黑到他阿公，所以國民黨的抹黑謾罵是高手，而且始終惡性不改，還做賊喊捉賊，市民們要用選票遏止這種惡質的選舉文化。

媒體問及新莊第一公墓殯葬特區藍營指民進黨打人喊救人，蘇反駁，他曾大聲呼籲當選後一定撤回這個案，結果新北市政府受不了壓力，就真的在幾個禮拜前把案撤回，做錯事還賴給對手。

侯友宜競選辦公室回應，民意既已明確表態，認為抹黑謾罵的是蘇老縣長陣營，蘇老縣長該做的是反省，而不是與民意對嗆「騙騙騙、辯辯辯」。

侯辦表示，這次選舉徹底讓民進黨種種謊言破功，民進黨結合黨、政、民代等各種資源，抹黑侯友宜，創造出八大抹黑，最終通通被證實是謊言，到了9月促轉會竟被爆料當東廠，含沙射影攻擊侯友宜，國家機器赤裸裸充當民進黨打手。

(中國時報)

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