基隆市港再生 標竿願景出爐

基隆市政府於30日舉辦「基隆市港再生標竿願景」影片發表會。（李怡萱攝）

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中國時報
／基隆報導

基隆市政府30日舉辦「基隆市港再生標竿願景」影片發表會，以目前推動且在進行中的「基隆市港再生標竿計畫」成果及願景，包含基隆港東西兩岸多項重要建設計畫，市長林右昌表示，基隆將邁向新國門意象，希望給市民看見基隆的未來，讓大家更有信心期待基隆一定會越來越好。

基隆市政府以都市再生的方式規畫港區廊帶發展，並將這樣的構想整合為「基隆市港再生標竿計畫」，包括「基隆城際轉運站」、「國門廣場計畫」、「基隆市火車站南側停車場」、「基隆山海城串聯再造計畫（希望之丘）」、「基隆港東三東四旅運設施增建工程」、「軍港碼頭遷移」、「東櫃西遷」、及「基隆tram-train輕軌」等大型計畫。

林右昌說，3D影片呈現市府3年多來推動基隆市港再生的成果，透過影像可以看到基隆市港的蛻變，包括西岸會展旅運智慧大樓、城際轉運站、東岸商場、忠一路貫通、上主普壇山景電梯、海門天險纜車等，讓市民一目瞭然，未來更是與中央溝通的平台，讓中央瞭解基隆市港再生的樣貌，有利於向中央爭取預算。

除爭取中央前瞻計畫資源外，各項城區交通改善計畫與都市水環境改善工程亦同步進行中，全方位營造港、城、丘三大區域，帶動地方環境改善及提升整體發展之動能。

市府都市發展處表示，透過這個影片，未來的國門廣場風貌及希望之丘的設計首度曝光，不但讓市民了解未來港區從西岸到東岸會有一條3.2公里的濱海長廊，軍港及貨櫃港西遷後，基隆港東岸轉型為國際郵輪母港，騰出之土地將可發展成新的國家級新創產業區。

(中國時報)

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