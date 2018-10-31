騎自行車拜票 廖先翔走運動風

2018年10月31日 04:12 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市議員候選人廖先翔年僅30歲，這次以青年參政之姿，希望將年輕人想法帶進議會，競選方式更別具特色，年初就以路跑方式，從汐止跑到板橋黨部登記參選，就連掃街行程，也騎著YouBike沿街拜票，展現親和力，也帶動地方運動風氣。

距離投票只剩24天，候選人無不賣力拜票，廖先翔秉持著年輕人有活力、創意的理念，除了每日早上站在路口揮手拜票的既定行程外，還會撥出時間，獨自騎著YouBike掃街拜票。他說，腳踏車的好處是移動方便、機動性高，能騎到較遠地方，也希望透過騎乘大眾代步工具，站在民眾角度找出改善處，「融入大家的生活，讓腳踏車騎士更被友善對待。」

他說，如果要大面積地掃街，腳踏車的速度快，比較適合，「有時選定一個區域，我就會漫無目的地騎，看到路人就打招呼、發衛生紙。」到人潮較多的路口，他就改用「牽腳踏車」的方式，希望不要造成行人的困惱，也不會帶著大批人助選、占用人行道。

平常就有運動習慣的廖先翔表示，汐止目前已有國民運動中心，未來他還是會持續推動運動建設，像是硬體設備的重整，包含籃球場地面重新鋪設等，或詢問民眾意見，尋找閒置空間增設新場地等，帶動運動風氣。

(中國時報)