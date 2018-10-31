成大生命案 法官裁准凶嫌羈押

2018年10月31日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

成功大學教育研究所林姓清潔臨時工，28日疑因向陳姓女研究生借款2000元不成，憤而殺害對方。台南地檢署29日深夜偵訊後，認定涉犯殺人罪嫌重大，有滅證、逃亡事實，經向台南地院聲羈，法官30日凌晨裁准。檢方也對陳女剖驗，發現頸部有壓迫性出血，正釐清死因中。

檢警調查，28日上午陳女與同學相約前往成大社會科學大樓南棟4樓教室準備論文資料，中午與同學吃完午餐返回教室後又離開。但因皮包、手機都沒帶走，加上直到下午3點仍不見人影，引發同學察覺有異，一度在社科大樓南棟找人，但都找不到。

直到傍晚，同學們向學校職員借了所有教室的鑰匙，逐間尋找後，才於晚上8點30分在北棟2樓諮商室發現陳女屍體，但對方已死亡多時。

案發後，警方根據校方的監視器畫面，鎖定42歲的林姓清潔工涉嫌重大，29日清晨6點30分循線前往林某前岳父的家門口，將他逮捕歸案。

警訊中，林某坦承殺人犯行，並供稱，由於在教育所擔任臨時清潔工認識陳女，曾經二度向陳女分別借款均1000元未還，28日要再借2000元被拒發生爭執後，才引發殺機。檢察官黃銘瑩29日深夜先依殺人罪嫌向台南地院聲請羈押，法官於30日凌晨裁准。

檢方29日會同法醫相驗死者外觀時，發現陳女頸部有掐壓痕跡，其餘部分無明顯傷勢。30日上午進一步剖驗，發現陳女頸部有指印痕，頸部肌肉、頸動脈、氣管後方皆有壓迫出血。至於確切死亡原因，將待解剖鑑定報告出爐才能認定。檢方已採樣死者的血液、尿液、胃內容物、下體等檢體，交由法醫研究所化驗鑑定，以查明死者有無遭其他犯罪侵害情事。

(中國時報)