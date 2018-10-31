用敬佩刻畫八家將 美術賽奪第一

2018年10月31日 04:12 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

就讀二信高中的蘇柏諺同學以作品「廟會」勇奪高中職普通班組版畫類第1名，消息傳回學校，師生振奮。蘇柏諺呈現細緻技法，藉此將廟會的主角「八家將」描繪得生動有感，其中煙霧漫天的鞭炮，形成了熱鬧的氛圍，兩旁勾畫出意像人物，讓人感受到守護民間的神也都一起來參與，獲得評審一致青睞。

107年全國學生美術比賽基隆市初賽成績揭曉，二信高中再度榮登基隆市學校中獲獎件數最多的「大贏家」，高中職組12項比賽中，囊括8項第1名，全校總計有99件作品獲獎，前3名高達46件，第1名8件，優異表現令各界刮目相看。

二信高中囊括的8項第1名中，包括高中職美術班組西畫類鄭筱蓁、水墨畫類廖宜凡、版畫類柯宥羽、平面設計類林逸萱、漫畫類林鈺婷；普通班組水墨畫類組林昱岑、版畫類組蘇柏諺等2件及國中普通班組水墨畫類林宛蓁1件；其中美術班組平面設計囊括前3名6件，加上佳作3件，表現最為出色。

「希望傳承傳統文化！」蘇柏諺表示，小時候爸媽會帶他到廟裡去拜拜，常常看到廟會活動，久而久之有了深刻印象，這次比賽他想用版畫呈現自己對廟會人物「八家將」的敬佩，希望能引發大家共鳴。

二信高中表示，廣設科歷年來培養出不少出色的設計人才，他們都是從最基礎的美感課程，投入非常扎實的「真功夫」，學校因此每年鼓勵學生參加全國學生美術比賽，讓學生找到學習的成就感，從中肯定自己。

(中國時報)